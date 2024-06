EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,59 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,59 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 12,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.565 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,07 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,12 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. EON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Die größten Stromfresser im Haushalt identifizieren und Geld sparen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste