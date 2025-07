EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 16,13 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 16,13 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 16,15 EUR. Bei 15,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 590.393 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 0,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,29 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,22 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 14.05.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

So schätzen Analysten die E.ON-Aktie ein

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren