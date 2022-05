EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 26.05.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,93 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 9,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 9,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 122.503 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 20,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,42 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 5,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,21 EUR.

EON SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.507,00 EUR – ein Plus von 60,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 18.402,00 EUR erwirtschaftet hatte.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,886 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

