EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 12,76 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,76 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,76 EUR. Mit einem Wert von 12,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.476 EON SE-Aktien.

Bei 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 18,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte EON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

