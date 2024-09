EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,41 EUR.

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 13,49 EUR. Bei 13,33 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 13,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.114.193 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,82 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

