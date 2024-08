EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,76 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,76 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 12,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 597.063 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,60 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,74 EUR an.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

