EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 8,59 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 8,61 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,47 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,53 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.482.051 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). 31,54 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 11,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,96 EUR.

Am 10.08.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,915 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

