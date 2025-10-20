EQS-Adhoc: DG-Gruppe AG: Antrag auf Delisting

DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,82 +3,7%Nas23.026 +1,5%Bitcoin94.439 +1,3%Euro1,1646 -0,1%Öl60,56 -1,3%Gold4.347 +2,3%
20.10.25 19:26 Uhr
EQS-Ad-hoc: DG-Gruppe AG / Schlagwort(e): Delisting
DG-Gruppe AG: Antrag auf Delisting

20.10.2025 / 19:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung);

 

DG-Gruppe AG: Antrag auf Delisting

Nürnberg, den 20. Oktober 2025

Der Vorstand der DG-Gruppe AG (ISIN DE000A1PHB97) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute beschlossen, einen Antrag auf Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Handelssegment HIGH RISK MARKET des Freiverkehrs an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg („Börse Hamburg“) und der damit verbundenen Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Hamburg zu stellen. Der entsprechende Antrag wird heute gestellt.

Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Börse Hamburg entscheidet über die Beendigung der Einbeziehung der Aktien und den genauen Zeitpunkt der Notierungseinstellung der Freiverkehrsausschuss der Börse Hamburg. Mit einem Wirksamwerden der Beendigung der Aufnahme werden die Aktien der Gesellschaft nicht mehr im Freiverkehr der Börse Hamburg sowie an keiner anderen Börse oder im Freiverkehr handelbar sein. Die Gesellschaft wird unverzüglich nach der Entscheidung der Börse Hamburg über den Antrag den Beendigungszeitpunkt der Notierungseinstellung bekannt geben.

DG-Gruppe AG

Nürnberg

 

Unternehmen:  

DG-Gruppe AG

Dürrenhofstr. 4

90402 Nürnberg

Deutschland

Telefon:  0911 – 9292 - 0

Fax:       0911 – 9292 – 440

E-Mail:    info@helmsauer-gruppe.de

Internet:  www.dg-gruppe.eu

ISIN:        DE000A1PHB97

WKN:      A1PHB9

Börsen:   Freiverkehr in Hamburg

 



Ende der Insiderinformation

