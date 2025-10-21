GNW-News: POSITIVE AUSWIRKUNGEN IM BEREICH NACHHALTIGKEIT SCHAFFEN
^POSITIVE AUSWIRKUNGEN IM BEREICH NACHHALTIGKEIT SCHAFFEN
Sika treibt ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit der Einführung des Sika® Carbon
Compass voran -einer automatisierten Plattform zur Berechnung des Product Carbon
Footprints (PCF). Die Berechnungsmethode wurde vom TÜV Rheinland, Deutschland,
unabhängig geprüft und entspricht international anerkannten Standards. Mit
diesem zertifizierten Ansatz stellt Sika verlässliche Daten zu CO?-Emissionen
bereit, die es den Kunden ermöglichen, fundierte und klimabewusste
Entscheidungen zu treffen.
Sikas Kunden profitieren vom Zugang zu fundierten Emissionsdaten die
intelligentere Entscheidungen und eine effiziente Planung ermöglichen.
Automatisierte PCF-Erkenntnisse vereinfachen die Berichterstattung und steigern
die Wettbewerbsfähigkeit bei Ausschreibungen, wodurch die Glaubwürdigkeit
entlang nachhaltiger Wertschöpfungsketten gestärkt wird. Darüber hinaus befähigt
der Sika® Carbon Compass die Kunden, aktuelle Standards zu erfüllen und eine
führende Rolle in zukünftigen Nachhaltigkeitsrahmen wie der Ecodesign for
Sustainable Products Regulation (ESPR) und der Bauprodukteverordnung (CPR)
einzunehmen.
«Unsere Kunden suchen nach effektiven Möglichkeiten, ihre Nachhaltigkeitsziele
voranzutreiben und dabei positive Wirkung zu erzielen. Der Sika® Carbon Compass
bietet ein verifiziertes, wissenschaftlich fundiertes Tool, das fundierte
Entscheidungen und Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette
ermöglicht», so Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer
und Mitglied der Sika Konzernleitung.
Der Sika® Carbon Compass spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens
für Nachhaltigkeit wider und ist ein weiteres zentrales Element der Sika
Strategie 2028. Durch die Integration von CO?-Intelligenz in jede
Produktentscheidung unterstützt die Plattform messbare Fortschritte im
Klimaschutz - zum Vorteil der Kunden und im Sinne der Umwelt gleichermassen.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d657ca8f-
11ad-4c5f-a8be-e0eef53955e4)
Â°
Nachrichten zu Sika AG
Analysen zu Sika AG
Keine Analysen gefunden.