GNW-News: POSITIVE AUSWIRKUNGEN IM BEREICH NACHHALTIGKEIT SCHAFFEN

Sika treibt ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit der Einführung des Sika® Carbon

Compass voran -einer automatisierten Plattform zur Berechnung des Product Carbon

Footprints (PCF). Die Berechnungsmethode wurde vom TÜV Rheinland, Deutschland,

unabhängig geprüft und entspricht international anerkannten Standards. Mit

diesem zertifizierten Ansatz stellt Sika verlässliche Daten zu CO?-Emissionen

bereit, die es den Kunden ermöglichen, fundierte und klimabewusste

Entscheidungen zu treffen.

Sikas Kunden profitieren vom Zugang zu fundierten Emissionsdaten die

intelligentere Entscheidungen und eine effiziente Planung ermöglichen.

Automatisierte PCF-Erkenntnisse vereinfachen die Berichterstattung und steigern

die Wettbewerbsfähigkeit bei Ausschreibungen, wodurch die Glaubwürdigkeit

entlang nachhaltiger Wertschöpfungsketten gestärkt wird. Darüber hinaus befähigt

der Sika® Carbon Compass die Kunden, aktuelle Standards zu erfüllen und eine

führende Rolle in zukünftigen Nachhaltigkeitsrahmen wie der Ecodesign for

Sustainable Products Regulation (ESPR) und der Bauprodukteverordnung (CPR)

einzunehmen.

«Unsere Kunden suchen nach effektiven Möglichkeiten, ihre Nachhaltigkeitsziele

voranzutreiben und dabei positive Wirkung zu erzielen. Der Sika® Carbon Compass

bietet ein verifiziertes, wissenschaftlich fundiertes Tool, das fundierte

Entscheidungen und Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette

ermöglicht», so Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer

und Mitglied der Sika Konzernleitung.

Der Sika® Carbon Compass spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens

für Nachhaltigkeit wider und ist ein weiteres zentrales Element der Sika

Strategie 2028. Durch die Integration von CO?-Intelligenz in jede

Produktentscheidung unterstützt die Plattform messbare Fortschritte im

Klimaschutz - zum Vorteil der Kunden und im Sinne der Umwelt gleichermassen.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d657ca8f-

11ad-4c5f-a8be-e0eef53955e4)

