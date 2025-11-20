GNW-News: AKQUISITION IN SAUDI-ARABIEN FÖRDERT WEITERES WACHSTUM IM NAHEN OSTEN

^AKQUISITION IN SAUDI-ARABIEN FÖRDERT WEITERES WACHSTUM IM NAHEN OSTEN

Sika hat Awazil Al Khaleej Industrial Co. («Gulf Seal») übernommen, einen

Wer­bung Wer­bung

führenden Hersteller von Bitumen-Abdichtungsmembranen mit Sitz in Riad, Saudi-

Arabien. Die Akquisition wird Sikas Marktposition in den Wachstumsmärkten Saudi-

Arabien und GKR deutlich stärken und das Produktangebot in der Region erweitern.

Gulf Seal ist ein etabliertes Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf für

Qualität und Zuverlässigkeit im Abdichtungsbereich. Es wurde vor mehr als 20

Jahren von Khaled Al Mogbel und SMAC, einem französischen Unternehmen,

Wer­bung Wer­bung

gegründet. Gulf Seal bietet ein breites Spektrum an bituminösen Membranlösungen,

die in grossen Bauprojekten in Saudi-Arabien und den Nachbarländern weit

verbreitet eingesetzt werden. Diese Lösungen ergänzen die in der Region bereits

verfügbaren Abdichtungstechnologien von Sika optimal und schaffen gemeinsam ein

umfassendes, marktführendes Angebot, das eine erweiterte Kundenbasis erreicht.

* Mit dem Produktionswerk in Riad und etablierten Exportkanälen in die GKR-

Wer­bung Wer­bung

Länder bietet Gulf Seal Sika eine starke Plattform für weiteres Wachstum in

Saudi-Arabien und anderen Ländern.

* Mit der Integration von Gulf Seal stärkt Sika ihre Fähigkeiten, bedeutende

Bauprojekte im Zusammenhang mit Saudi-Arabiens Vision 2030, der FIFA

Fussball-Weltmeisterschaft 2034 und der fortschreitenden Urbanisierung zu

realisieren. Das erweiterte Produktportfolio, unterstützt durch Sikas

leistungsstarke Vertriebsorganisation, eröffnet bedeutende Cross-Selling-

Potenziale in Mega-Projekten in der gesamten Region.

* Durch die Einführung der leistungsstarken Produktpalette im kombinierten,

erweiterten Distributionsnetz stärkt Sika ihre Position im Vertriebskanal

und erweitert gleichzeitig ihre Kundenreichweite.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit der Übernahme von Gulf Seal erzielen

wir einen bedeutenden Fortschritt beim Ausbau unseres Abdichtungsportfolios und

stärken unsere Präsenz in einem der dynamischsten Baumärkte der Welt. Die

etablierte Marktposition und die lokalen Produktionskapazitäten von Gulf Seal in

Kombination mit Sikas breitem Sortiment und globaler Expertise bieten spannende

Chancen für weiteres Wachstum in der GKR-Region. Wir freuen uns darauf, das Gulf

Seal Team in der Sika Familie willkommen zu heissen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0ca408ef-

2bef-4b87-abda-ba170f22592e)

Â°