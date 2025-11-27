GNW-News: SIKA STELLT STRATEGISCHES «FAST FORWARD»-PROGRAMM FÜR PROFITABLES WACHSTUM UND DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT VOR
^SIKA STELLT STRATEGISCHES «FAST FORWARD»-PROGRAMM FÜR PROFITABLES WACHSTUM UND
DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT VOR
* Investitionen von CHF 120 bis 150 Millionen, um digitale Marktführerschaft
voranzutreiben
* Einmalige Kosten für strukturelle Anpassungen in China sowie für
Effizienzsteigerungsmassnahmen in anderen Märkten von CHF 80 bis 100
Millionen im Jahr 2025
* Jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen erwartet mit voller
Wirkung ab 2028
* Strategie 2028 bestätigt. Ziel von 3-6% Umsatzwachstum in Lokalwährungen
ohne Berücksichtigung des Marktwachstums
Sika stellt heute im Rahmen einer Investoren- und Medienkonferenz das
strategische Investitions- und Effizienzprogramm «Fast Forward» vor. Mit diesem
umfassenden Massnahmenpaket beschleunigt das Unternehmen seine digitale
Transformation zur Steigerung des Kundennutzens, zur Stärkung der Lieferkette
und zum Ausbau der operativen Effizienz. Sikas führende Marktposition basiert
auf gezielten Innovationen, einer wachsenden Marktdurchdringung und
komplementären Akquisitionen. Auch in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld
wächst Sika schneller als die Märkte und erzielt eine marktführende
Profitabilität.
Thomas Hasler, CEO: «Sika lanciert das «Fast Forward»-Programm aus einer
Position der Stärke. Wir verzeichnen die höchste Gewinnmarge unserer
Unternehmensgeschichte und machen Sika mit «Fast Forward» fit für die Zukunft.
Wir investieren gezielt in Digitalisierung und Effizienz, um weltweit noch näher
an unseren Kunden zu sein. Unser Ziel ist es, digitaler Spitzenreiter in unseren
Märkten zu werden - als Grundlage für weiteres Wachstum und zur langfristigen
Stärkung unserer hohen Profitabilität. Gleichzeitig richten wir unsere
Organisation an den Marktchancen aus, insbesondere in China, wo wir durch
gezielte Anpassungen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Bau- und
Automobilsektoren befinden sich im Übergang zu zunehmend digitalisierten
Prozessen und zur Elektrifizierung. Wir sind optimal positioniert, um von diesem
globalen strukturellen Trend zu profitieren. Darüber hinaus baut sich in
zahlreichen Marktsegmenten weltweit eine aufgestaute Nachfrage auf, die in den
kommenden Jahren zu steigenden Investitionen führen wird.»
MASSNAHMEN ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG
Im Rahmen des «Fast Forward»-Programms nimmt Sika gezielte strukturelle
Anpassungen in China sowie effizienzsteigernde Massnahmen in weiteren Märkten
vor. Hierfür werden im Jahr 2025 einmalige Kosten von CHF 80 bis 100 Millionen
erwartet. Die Massnahmen zielen darauf ab, das Produktionsnetzwerk zu optimieren
und die organisatorischen Strukturen zu straffen.
INVESTITIONEN IN DIGITALE EXZELLENZ UND MARKTFÜHRERSCHAFT
Gleichzeitig investiert Sika CHF 120 bis 150 Millionen in die beschleunigte
digitale Transformation ihrer gesamten Wertschöpfungskette, um sich einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und sich als digitale Branchenführerin zu
positionieren. Die Investitionen erstrecken sich über die gesamte Programmdauer
bis 2028. Sika erwartet jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen,
deren volle Wirkung ab 2028 zum Tragen kommt. Rund CHF 80 Millionen dieser
Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 wirksam werden. Das Programm schafft
damit die Grundlage für einen nachhaltigen Beitrag zur Profitabilität. Im Rahmen
von «Fast Forward» investiert Sika in die folgenden Kernbereiche:
Steigerung des Kundennutzens
Um die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen, vereinfacht Sika die Zusammenarbeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und gestaltet die Prozesse
datenbasiert, schneller und effizienter. Investiert wird unter anderem in die
beschleunigte, globale Einführung der gruppenweiten CRM-Plattform, den Ausbau
des digitalen Labors und leistungsfähige Daten- und Analyseplattformen. Durch
die Nutzung der Daten aller weltweiten Forschungs- und Entwicklungszentren
schafft Sika regionale und technologische Synergien, um die Effizienz und
Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Lösungen zu steigern. Dies ist ein
zentraler Treiber für langfristiges Wachstum und höheren Kundennutzen.
Stärkung der Lieferkette und operativen Effizienz
Sika richtet ihre globale Lieferkette und Betriebsabläufe klar auf Effizienz,
Geschwindigkeit und Servicequalität aus. Dies beinhaltet Massnahmen wie
skalierbare digitale Fabrikkonzepte mit automatisiertem Shopfloor-Management
sowie gezielte Logistikoptimierungen, welche die operative Agilität und
Leistungsfähigkeit der Lieferkette steigern. Die operative Effizienz wird durch
eine konsequente Digitalisierung und Harmonisierung zentraler Geschäftsprozesse
erhöht.
CHINA - ZENTRAL FÜR SIKAS GLOBALE WACHSTUMSSTRATEGIE
Mittelfristig bleibt China ein zentraler Wachstumsmarkt für Sika. Der Markt
befindet sich in einer Reifephase, in der die Nachfrage nach Sanierungen stetig
zunimmt und gleichzeitig strengere Qualitätsstandards und Bauvorschriften
eingeführt werden. Sika ist hervorragend positioniert, um von diesen
Entwicklungen zu profitieren, da sie zu einer höheren Marktdurchdringung der
leistungsstarken Sika Lösungen führen.
China nimmt bereits heute eine wichtige Stellung in der internationalen
Bauwirtschaft ein und ist einer der stärksten Treiber globaler Bau- und
Infrastrukturprojekte. Seit 2005 haben chinesische Unternehmen im Ausland
Investitionen und Bauvorhaben von rund USD 2.5 Billionen realisiert und setzen
ihren Expansionskurs weiter fort. Gleichzeitig wächst Chinas Bedeutung für die
globale Automobilindustrie weiter. Chinesische Hersteller werden bis 2030
voraussichtlich einen Marktanteil von 33% erreichen und im Bereich der
Elektromobilität eine führende Rolle einnehmen. Da Sika in China bereits starke
Beziehungen zu chinesischen Bauunternehmen und Automobilherstellern aufgebaut
hat - und ihnen weltweit dieselben hochwertigen Lösungen und Services bieten
kann, unabhängig davon, in welchem Land sie bauen oder produzieren - eröffnet
die internationale Expansion dieser Kunden attraktive Wachstumschancen für Sika.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
