GNW-News: SIKA MELDET VORLÄUFIGEN UMSATZ FÜR 2025 VON CHF 11.2 MILLIARDEN
* Gesamtjahresumsatz von CHF 11.20 Milliarden; trotz schwacher weltweiter
Endmärkte verzeichnet Sika ein Umsatzwachstum von 0.6% in Lokalwährungen (-
4.8% in CHF einschliesslich eines Fremdwährungseffekts von -5.4%)
* Organisches Wachstum von -0.4% für das Gesamtjahr; organisches Wachstum von
1.2% unter Ausschluss des chinesischen Baugeschäfts; Akquisitionen trugen
1.0% bei
* Marktanteilsgewinne in allen Regionen erzielt
* Start des Investitions- und Effizienzprogramms «Fast Forward»; erwartete
Einsparungen von CHF 80 Millionen im Jahr 2026, mit jährlich CHF 150-
200 Millionen bis 2028, während gleichzeitig die Positionierung für weitere
Marktanteilsgewinne erfolgt
* Sieben Akquisitionen im Jahr 2025 sowie Ausbau der Produktionskapazitäten
mit sieben neuen Fabriken - dadurch Beschleunigung der Wachstumschancen
* EBITDA-Marge 2025 voraussichtlich leicht über 19%, ohne Berücksichtigung der
einmaligen Kosten im Zusammenhang mit «Fast Forward»
2025 erzielte Sika ein Wachstum von 0.6% in Lokalwährungen. Dies lässt sich auf
weitere Marktanteilsgewinne in allen Regionen zurückführen, die trotz
anhaltender Herausforderungen auf dem globalen Baumarkt realisiert wurden. Das
organische Wachstum betrug -0.4% für das Gesamtjahr (1.2% unter Eliminierung des
chinesischen Baugeschäfts), die Akquisitionen trugen 1.0% zum Wachstum bei. In
Schweizer Franken resultierte daraus ein Umsatz von CHF 11.20 Milliarden
(Vorjahr: CHF 11.76 Milliarden), was einem Rückgang von -4.8% entspricht. Der
Währungseffekt von -5.4% ist hauptsächlich auf den schwachen US-Dollar
zurückzuführen.
Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Trotz herausfordernder
makroökonomischer Bedingungen haben wir im Jahr 2025 ein moderates Wachstum
erzielt und unsere Marktposition weiter gestärkt. Die globalen Märkte waren im
vierten Quartal schwach, auch die Trends in der US-amerikanischen kommerziellen
Bauwirtschaft wurden durch den Government-shutdown zusätzlich belastet. Darüber
hinaus verzeichnete China eine anhaltende Marktschwäche im Wohnbausektor. Dank
unserer verbesserten Kundenlösungen konnten wir jedoch die Preisdisziplin
aufrechterhalten und in allen Regionen Marktanteile gewinnen. Während wir
derzeit davon ausgehen, dass die globalen Marktbedingungen bis in die erste
Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben, starten wir das Jahr mit einer
schlankeren Kostenstruktur und einer klaren Investitions-Roadmap zur
Beschleunigung von Innovation und Digitalisierung.»
«Unsere 33'000 Mitarbeitenden haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt,
dass Sika weiterhin besser als der Markt abschneidet und den Kundenerwartungen
gerecht wird. Dafür möchte ich im Namen der gesamten Konzernleitung meinen
aufrichtigen Dank aussprechen.»
REGIONALE PERFORMANCE - MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN
Die grösste und zugleich heterogenste Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika)
erzielte ein Umsatzwachstum von 2.2% in Lokalwährungen (Vorjahr: 7.3%).
Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens
und Afrikas, wo Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete. Teile Südeuropas
erzielten ebenfalls solide Wachstumsraten. Osteuropa erzielte im Laufe des
Jahres 2025 sukzessive Verbesserungen.
In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.2% (Vorjahr:
11.2%). Nach einem starken Jahresbeginn haben sich die Bedingungen in der
zweiten Jahreshälfte abgeschwächt. Im vierten Quartal wirkte sich der längste
Government-shutdown in der Geschichte negativ auf die gewerbliche Bautätigkeit
aus, was sich in der Abschwächung mehrerer Bauwirtschaftsindikatoren im gesamten
Quartal widerspiegelte. In den USA blieb die Investition in Rechenzentren im
Jahr 2025 ein Lichtblick, und Kanada sowie Lateinamerika zeigten sich
vergleichsweise robust.
In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in Lokalwährungen um -5.2% zurück
(Vorjahr: 2.4%). Das Ergebnis der Region Asien/Pazifik wurde durch den
zweistelligen Umsatzrückgang im chinesischen Baugeschäft belastet. Ohne China
verzeichnete die Region ein positives Wachstum von 2.9?% in Lokalwährungen. In
China konzentriert sich Sika kurzfristig auf strukturelle Anpassungen und den
Schutz der Margen. Die Märkte in Indien und Südostasien hingegen, sowie das
Segment Automotive & Industry, erzielten ein besonders dynamisches Wachstum.
START VON «FAST FORWARD»
Mit dem Programm «Fast Forward» richtet Sika die Organisation konsequent auf die
Zukunft aus. Ziel ist es, die Innovation und digitale Transformation zu
beschleunigen und die führende Position in allen Märkten weiter zu stärken.
Im Rahmen des «Fast Forward»-Programms hat Sika gezielte strukturelle
Anpassungen in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen in anderen
Märkten eingeleitet. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks und die
Vereinfachung organisatorischer Strukturen zur Steigerung der Effizienz sind in
vollem Gange. Gleichzeitig investiert Sika in die beschleunigte digitale
Transformation ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Die Investitionen erstrecken
sich über die Programmdauer bis 2028. Sika erwartet daraus jährliche
Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen, deren volle Wirkung ab 2028 zum
Tragen kommt. Rund CHF 80 Millionen dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr
2026 wirksam werden.
SIKA GENERALVERSAMMLUNG 2026: NEUWAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT
An der Generalversammlung vom 24. März 2026 werden Barbara Frei und Lukas
Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Barbara Frei war früher
Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Lukas Gähwiler ist
Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG. Paul Schuler, seit 2021 im
Sika Verwaltungsrat, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.
AUSBLICK
Sika erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 eine EBITDA-Marge von leicht über
19%, ohne Berücksichtigung von rund CHF 90 Millionen einmaliger Kosten im
Zusammenhang mit dem Programm «Fast Forward». Die aktualisierte Margenerwartung
für 2025 spiegelt die Auswirkungen schwächerer Märkte auf das organische
Umsatzwachstum im vierten Quartal wider.
