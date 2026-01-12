GNW-News: SIKA MELDET VORLÄUFIGEN UMSATZ FÜR 2025 VON CHF 11.2 MILLIARDEN

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

SIKA MELDET VORLÄUFIGEN UMSATZ FÜR 2025 VON CHF 11.2 MILLIARDEN

* Gesamtjahresumsatz von CHF 11.20 Milliarden; trotz schwacher weltweiter

Endmärkte verzeichnet Sika ein Umsatzwachstum von 0.6% in Lokalwährungen (-

4.8% in CHF einschliesslich eines Fremdwährungseffekts von -5.4%)

* Organisches Wachstum von -0.4% für das Gesamtjahr; organisches Wachstum von

1.2% unter Ausschluss des chinesischen Baugeschäfts; Akquisitionen trugen

1.0% bei

* Marktanteilsgewinne in allen Regionen erzielt

* Start des Investitions- und Effizienzprogramms «Fast Forward»; erwartete

Einsparungen von CHF 80 Millionen im Jahr 2026, mit jährlich CHF 150-

200 Millionen bis 2028, während gleichzeitig die Positionierung für weitere

Marktanteilsgewinne erfolgt

* Sieben Akquisitionen im Jahr 2025 sowie Ausbau der Produktionskapazitäten

mit sieben neuen Fabriken - dadurch Beschleunigung der Wachstumschancen

* EBITDA-Marge 2025 voraussichtlich leicht über 19%, ohne Berücksichtigung der

einmaligen Kosten im Zusammenhang mit «Fast Forward»

2025 erzielte Sika ein Wachstum von 0.6% in Lokalwährungen. Dies lässt sich auf

weitere Marktanteilsgewinne in allen Regionen zurückführen, die trotz

anhaltender Herausforderungen auf dem globalen Baumarkt realisiert wurden. Das

organische Wachstum betrug -0.4% für das Gesamtjahr (1.2% unter Eliminierung des

chinesischen Baugeschäfts), die Akquisitionen trugen 1.0% zum Wachstum bei. In

Schweizer Franken resultierte daraus ein Umsatz von CHF 11.20 Milliarden

(Vorjahr: CHF 11.76 Milliarden), was einem Rückgang von -4.8% entspricht. Der

Währungseffekt von -5.4% ist hauptsächlich auf den schwachen US-Dollar

zurückzuführen.

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Trotz herausfordernder

makroökonomischer Bedingungen haben wir im Jahr 2025 ein moderates Wachstum

erzielt und unsere Marktposition weiter gestärkt. Die globalen Märkte waren im

vierten Quartal schwach, auch die Trends in der US-amerikanischen kommerziellen

Bauwirtschaft wurden durch den Government-shutdown zusätzlich belastet. Darüber

hinaus verzeichnete China eine anhaltende Marktschwäche im Wohnbausektor. Dank

unserer verbesserten Kundenlösungen konnten wir jedoch die Preisdisziplin

aufrechterhalten und in allen Regionen Marktanteile gewinnen. Während wir

derzeit davon ausgehen, dass die globalen Marktbedingungen bis in die erste

Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben, starten wir das Jahr mit einer

schlankeren Kostenstruktur und einer klaren Investitions-Roadmap zur

Beschleunigung von Innovation und Digitalisierung .»

«Unsere 33'000 Mitarbeitenden haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt,

dass Sika weiterhin besser als der Markt abschneidet und den Kundenerwartungen

gerecht wird. Dafür möchte ich im Namen der gesamten Konzernleitung meinen

aufrichtigen Dank aussprechen.»

REGIONALE PERFORMANCE - MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

Die grösste und zugleich heterogenste Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika)

erzielte ein Umsatzwachstum von 2.2% in Lokalwährungen (Vorjahr: 7.3%).

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens

und Afrikas, wo Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete. Teile Südeuropas

erzielten ebenfalls solide Wachstumsraten. Osteuropa erzielte im Laufe des

Jahres 2025 sukzessive Verbesserungen.

In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.2% (Vorjahr:

11.2%). Nach einem starken Jahresbeginn haben sich die Bedingungen in der

zweiten Jahreshälfte abgeschwächt. Im vierten Quartal wirkte sich der längste

Government-shutdown in der Geschichte negativ auf die gewerbliche Bautätigkeit

aus, was sich in der Abschwächung mehrerer Bauwirtschaftsindikatoren im gesamten

Quartal widerspiegelte. In den USA blieb die Investition in Rechenzentren im

Jahr 2025 ein Lichtblick, und Kanada sowie Lateinamerika zeigten sich

vergleichsweise robust.

In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in Lokalwährungen um -5.2% zurück

(Vorjahr: 2.4%). Das Ergebnis der Region Asien/Pazifik wurde durch den

zweistelligen Umsatzrückgang im chinesischen Baugeschäft belastet. Ohne China

verzeichnete die Region ein positives Wachstum von 2.9?% in Lokalwährungen. In

China konzentriert sich Sika kurzfristig auf strukturelle Anpassungen und den

Schutz der Margen. Die Märkte in Indien und Südostasien hingegen, sowie das

Segment Automotive & Industry, erzielten ein besonders dynamisches Wachstum.

START VON «FAST FORWARD»

Mit dem Programm «Fast Forward» richtet Sika die Organisation konsequent auf die

Zukunft aus. Ziel ist es, die Innovation und digitale Transformation zu

beschleunigen und die führende Position in allen Märkten weiter zu stärken.

Im Rahmen des «Fast Forward»-Programms hat Sika gezielte strukturelle

Anpassungen in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen in anderen

Märkten eingeleitet. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks und die

Vereinfachung organisatorischer Strukturen zur Steigerung der Effizienz sind in

vollem Gange. Gleichzeitig investiert Sika in die beschleunigte digitale

Transformation ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Die Investitionen erstrecken

sich über die Programmdauer bis 2028. Sika erwartet daraus jährliche

Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen, deren volle Wirkung ab 2028 zum

Tragen kommt. Rund CHF 80 Millionen dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr

2026 wirksam werden.

SIKA GENERALVERSAMMLUNG 2026: NEUWAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT

An der Generalversammlung vom 24. März 2026 werden Barbara Frei und Lukas

Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Barbara Frei war früher

Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Lukas Gähwiler ist

Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG. Paul Schuler, seit 2021 im

Sika Verwaltungsrat, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

AUSBLICK

Sika erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 eine EBITDA-Marge von leicht über

19%, ohne Berücksichtigung von rund CHF 90 Millionen einmaliger Kosten im

Zusammenhang mit dem Programm «Fast Forward». Die aktualisierte Margenerwartung

für 2025 spiegelt die Auswirkungen schwächerer Märkte auf das organische

Umsatzwachstum im vierten Quartal wider.

TERMINKALENDER

Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 20. Februar 2026

zu den Jahresergebnissen 2025

58. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 24. März 2026

Umsatz erstes Quartal 2026 Dienstag, 14. April 2026

Halbjahresbericht 2026 Dienstag, 28. Juli 2026

Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die rund 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

