GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN MÖRTELHERSTELLER IN SCHWEDEN ZUR STÄRKUNG DER PRÄSENZ IN SKANDINAVIEN UND ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS
Sika kündigt die Übernahme von Finja an, einem führenden schwedischen Hersteller
einer breiten Palette von Mörteln und integrierten Lösungen, die auf die
Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen ausgerichtet sind. Die
Akquisition stärkt Sikas Präsenz in Nordeuropa und schafft dank der sich optimal
ergänzenden Produktportfolios sowie der erweiterten Vertriebskanäle bedeutende
Cross-Selling-Potenziale. Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme eine
erhebliche Kapazitätserweiterung und fördert durch ein breiteres Produktangebot
für Kunden in Nordeuropa zukünftiges Wachstum.
Finja wurde 1957 gegründet und ist heute ein leistungsstarkes
Familienunternehmen mit einem Nettoumsatz von rund CHF 60 Millionen, das sich
als führender schwedischer Hersteller und Systemanbieter eines umfassenden
Sortiments an Trockenmörteln, Bodenausgleichsmassen und Fassadensystemen
etabliert hat. Zwei hocheffiziente Produktionsstandorte in der Nähe der
wichtigsten Wirtschaftszentren sorgen für schnelle und zuverlässige Lieferungen
in der gesamten Region. Beide Standorte bieten Möglichkeiten für erhebliche
Kapazitätserweiterungen.
Finja stellt verschiedene digitale Lösungen wie Produktauswahl-Tools und EPD-
Rechner zur Verfügung, mit deren Hilfe Kunden ihre Projekte effizienter planen
und durchführen können. Die starke Vertriebsorganisation verfügt über einen
breiten Kundenstamm, darunter Fachhändler, Bauunternehmer, Installateure,
Architekten und Designer. Ein grosser Anteil des Umsatzes erfolgt über den
Distributionskanal - die Produkte von Finja sind in den Filialen aller grossen
Vertriebs- und Einzelhändler erhältlich.
Dank der Akquisition von Finja und dem kürzlich in Dänemark übernommenen
Mörtelhersteller Marlon erreicht Sika eine umfassende Abdeckung des
Mörtelsegments in den nordeuropäischen Ländern.
* Grössere Kundenreichweite, breiteres Angebot: Da sich die Produktportfolios
und Kundenstämme ergänzen, eröffnen sich bedeutende Cross-Selling-
Potenziale. Dadurch kann Sika mehr Kunden mit einem breiteren Spektrum an
Lösungen bedienen und sich als Hauptlieferant und One-Stop-Shop für Direkt-
und Distributionskunden positionieren.
* Erweiterte Produktionskapazität: Finja hat erst kürzlich an beiden
Standorten in die Effizienz- und Kapazitätssteigerung der Produktion
investiert, wodurch sich viel Spielraum für skalierbares Wachstum ergibt.
Dadurch kann Sika ihre Produktionskapazitäten ausweiten, ihren Kunden ein
breiteres Angebot an lokal gefertigten Lösungen anbieten und das Wachstum in
Schweden und anderen nordeuropäischen Ländern vorantreiben.
* Wachstumsplattform: Die Übernahme verschafft Sika Schweden eine starke Basis
für die Expansion in verschiedenen Marktsegmenten und Vertriebskanälen. Dank
der Expertise von Finja in CO(2)-armen Mörteln, Lösungen für kalte
Klimazonen sowie hochmodernen digitalen Tools wird auch das kombinierte
Angebot weiter gestärkt. Zudem haben Finjas Innovationen das Potenzial, über
Schweden hinaus erfolgreich zu sein und Sika neue Chancen in anderen Märkten
zu eröffnen.
Die Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der
Akquisition wird im ersten Quartal 2026 erwartet.
Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Die Übernahme von Finja bietet uns
hervorragende Möglichkeiten, um unsere Präsenz in den nordeuropäischen
Baumärkten zu stärken. Mit unserer globalen Expertise und unserer starken
Organisation können wir die umfangreiche Produktpalette, das breite
Vertriebsnetz und die innovativen, digitalen Tools von Finja nutzen, um
beträchtliche Cross-Selling-Potenziale zu erschliessen und Kundenvorteile zu
generieren. Wir freuen uns darauf, das Finja Team in der Sika Familie herzlich
willkommen zu heissen und unser Geschäft in Zukunft gemeinsam
weiterzuentwickeln.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/7c9aec5c-
223a-4bbc-ab6a-42bbd5ed1171)
