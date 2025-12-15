GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN MÖRTELHERSTELLER IN SCHWEDEN ZUR STÄRKUNG DER PRÄSENZ IN SKANDINAVIEN UND ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS

^SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN MÖRTELHERSTELLER IN SCHWEDEN ZUR STÄRKUNG DER PRÄSENZ

IN SKANDINAVIEN UND ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS

Sika kündigt die Übernahme von Finja an, einem führenden schwedischen Hersteller

einer breiten Palette von Mörteln und integrierten Lösungen, die auf die

Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen ausgerichtet sind. Die

Akquisition stärkt Sikas Präsenz in Nordeuropa und schafft dank der sich optimal

ergänzenden Produktportfolios sowie der erweiterten Vertriebskanäle bedeutende

Cross-Selling-Potenziale. Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme eine

erhebliche Kapazitätserweiterung und fördert durch ein breiteres Produktangebot

für Kunden in Nordeuropa zukünftiges Wachstum.

Finja wurde 1957 gegründet und ist heute ein leistungsstarkes

Familienunternehmen mit einem Nettoumsatz von rund CHF 60 Millionen, das sich

als führender schwedischer Hersteller und Systemanbieter eines umfassenden

Sortiments an Trockenmörteln, Bodenausgleichsmassen und Fassadensystemen

etabliert hat. Zwei hocheffiziente Produktionsstandorte in der Nähe der

wichtigsten Wirtschaftszentren sorgen für schnelle und zuverlässige Lieferungen

in der gesamten Region. Beide Standorte bieten Möglichkeiten für erhebliche

Kapazitätserweiterungen.

Finja stellt verschiedene digitale Lösungen wie Produktauswahl-Tools und EPD-

Rechner zur Verfügung, mit deren Hilfe Kunden ihre Projekte effizienter planen

und durchführen können. Die starke Vertriebsorganisation verfügt über einen

breiten Kundenstamm, darunter Fachhändler, Bauunternehmer, Installateure,

Architekten und Designer. Ein grosser Anteil des Umsatzes erfolgt über den

Distributionskanal - die Produkte von Finja sind in den Filialen aller grossen

Vertriebs- und Einzelhändler erhältlich.

Dank der Akquisition von Finja und dem kürzlich in Dänemark übernommenen

Mörtelhersteller Marlon erreicht Sika eine umfassende Abdeckung des

Mörtelsegments in den nordeuropäischen Ländern.

* Grössere Kundenreichweite, breiteres Angebot: Da sich die Produktportfolios

und Kundenstämme ergänzen, eröffnen sich bedeutende Cross-Selling-

Potenziale. Dadurch kann Sika mehr Kunden mit einem breiteren Spektrum an

Lösungen bedienen und sich als Hauptlieferant und One-Stop-Shop für Direkt-

und Distributionskunden positionieren.

* Erweiterte Produktionskapazität: Finja hat erst kürzlich an beiden

Standorten in die Effizienz- und Kapazitätssteigerung der Produktion

investiert, wodurch sich viel Spielraum für skalierbares Wachstum ergibt.

Dadurch kann Sika ihre Produktionskapazitäten ausweiten, ihren Kunden ein

breiteres Angebot an lokal gefertigten Lösungen anbieten und das Wachstum in

Schweden und anderen nordeuropäischen Ländern vorantreiben.

* Wachstumsplattform: Die Übernahme verschafft Sika Schweden eine starke Basis

für die Expansion in verschiedenen Marktsegmenten und Vertriebskanälen. Dank

der Expertise von Finja in CO(2)-armen Mörteln, Lösungen für kalte

Klimazonen sowie hochmodernen digitalen Tools wird auch das kombinierte

Angebot weiter gestärkt. Zudem haben Finjas Innovationen das Potenzial, über

Schweden hinaus erfolgreich zu sein und Sika neue Chancen in anderen Märkten

zu eröffnen.

Die Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der

Akquisition wird im ersten Quartal 2026 erwartet.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Die Übernahme von Finja bietet uns

hervorragende Möglichkeiten, um unsere Präsenz in den nordeuropäischen

Baumärkten zu stärken. Mit unserer globalen Expertise und unserer starken

Organisation können wir die umfangreiche Produktpalette, das breite

Vertriebsnetz und die innovativen, digitalen Tools von Finja nutzen, um

beträchtliche Cross-Selling-Potenziale zu erschliessen und Kundenvorteile zu

generieren. Wir freuen uns darauf, das Finja Team in der Sika Familie herzlich

willkommen zu heissen und unser Geschäft in Zukunft gemeinsam

weiterzuentwickeln.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/7c9aec5c-

223a-4bbc-ab6a-42bbd5ed1171)

