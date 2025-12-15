DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +2,7%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.450 +1,7%Euro1,1732 -0,1%Öl61,40 +0,3%Gold4.344 +1,0%
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte vorbörslich schwach - USA bei Ukraine-Gesprächen

15.12.25 08:40 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien deutscher Rüstungskonzerne dürften am Montag mit Kursverlusten an ihre jüngste Richtungssuche anknüpfen. Für die Aktien von Rheinmetall, die am Freitag nach davor zwei schwachen Tagen wieder etwas angezogen hatten, ging es im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate nun wieder um etwa ein Prozent bergab.

Im MDAX sanken HENSOLDT und RENK um bis zu drei Prozent. Kurz vor der MDax-Aufnahme zeichnet sich auch bei den Titeln von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) ein schwacher Start ab.

Anleger schauen bei Rüstungswerten seit Wochen schon kritisch auf das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs, das am Montag auf höchster Ebene weiter geht. In Berlin beteiligt ist neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch eine vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation.

Die US-Seite hatte sich am Sonntagabend nach mehrstündigen Gesprächen mit der ukrainischen Delegation im Kanzleramt positiv geäußert. Es seien "viele Fortschritte" erzielt worden, schrieb Witkoff auf der Plattform X./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

