EUREX/Renten-Futures mit leichtem Plus
15.12.25 08:39 Uhr
DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 127,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,64 Prozent und das Tagestief bei 127,45 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.336 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 28 Ticks auf 110,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 116,04 Prozent.
December 15, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)