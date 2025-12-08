DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -0,4%Nas23.501 -0,3%Bitcoin77.337 -0,2%Euro1,1626 -0,2%Öl62,78 -1,7%Gold4.191 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Neapco kauft Automobilzulieferer IFA aus Sachsen-Anhalt

08.12.25 17:05 Uhr

HALDENSLEBEN/MICHIGAN (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer IFA aus Haldensleben (Sachsen-Anhalt) wird vom international tätigen US-Konzern Neapco übernommen. Damit entsteht ein großes Unternehmen für Antriebssysteme mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar (1,72 Mrd Euro), wie IFA weiter mitteilte. IFA gehörte seit Mitte 2022 zur Münchner Industriegruppe AEQUITA.

Wer­bung

"Durch die Integration in den Neapco-Konzern hat die IFA in einem extrem volatilen und wettbewerbsintensiven Umfeld die besten Chancen auf eine langfristig erfolgreiche Entwicklung", sagte IFA-Geschäftsführer Jan Maser.

IFA ist eines der umsatzstärksten Unternehmen in Sachsen-Anhalt

Die IFA Group ist nach eigenen Angaben mit rund 2.200 Beschäftigten in Deutschland, den USA, China und Polen einer der führenden Zulieferer der Automobilindustrie und auf Antriebswellen und Gelenke spezialisiert. In Sachsen-Anhalt zählte IFA laut einer Übersicht der NordLB zu den zehn umsatzstärksten Unternehmen im vergangenen Jahr.

Neapco hat seinen Hauptsitz in den USA und entwickelt nach eigenen Angaben Antriebsstrangprodukte für Autos, Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen.

Wer­bung

IFA hatte im Zuge der Corona-Krise Hunderte Jobs gestrichen. Neapco Europe mit einem Standort in Düren (Nordrhein-Westfalen) eröffnete Anfang September ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Aufwärtstrend für IFA erhofft

"Insgesamt haben wir die Hoffnung, dass es durchaus einen Aufwärtstrend für IFA bedeuten kann", sagte der Betriebsratsvorsitzende von IFA, Henning Raguschke. Die Insolvenz von Neapco in Düren sei allerdings ein Wermutstropfen. "Das wird eine Frage sein, wie sich das verträgt." Am kommenden Mittwoch soll es auf einer Betriebsversammlung weitere Informationen an die Belegschaft geben./sus/DP/men