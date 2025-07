EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Jahresfinanzberichte - Technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung - Neue konvertierte Namensaktie und neue ISIN

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Kapitalrestrukturierung

Jahresfinanzberichte - Technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung - Neue konvertierte Namensaktie und neue ISIN Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit: Jahresfinanzbericht 2023 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 28. Juli 2025 vom Aufsichtsrat gebilligt. Die Gesellschaft wird nach freiwilliger Abschlussprüfung das Testat vor dem 30. Oktober 2025 veröffentlichen. Die Zahlen entsprechen im Wesentlichen den per Ad-hoc Mitteilung vom 27. Februar 2024 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2023 wird heute auf der Webseite der Gesellschaft (https://fox-em.com/de/finanzberichte/) veröffentlicht. Eckdaten des Finanzberichts zum 31. Dezember 2023: Die fox e-mobility AG hat im Geschäftsjahr 2023 wie geplant keinen Umsatz aus dem Fahrzeugverkauf erzielt, da die Firma noch in der Entwicklungsphase ist.

Aufgrund weiterer verschiedener Sparmaßnahmen und einem außergewöhnlichen Gewinn von 1,8 Mio. Euro (Verjährung einer Forderung) erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 0,4 Mio. Euro (vorläufige Zahl 0,8 Mio.).

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 68 Mio. Euro (vorläufige Zahl 68,6 Mio.).

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 68 Mio. Euro (vorläufige Zahl 68,6 Mio.). Die Verbindlichkeiten liegen bei 5,8 Mio. Euro (vorläufige Zahl 5,4 Mio.). Die Rückstellungen betragen 0,8 Mio. Euro (vorläufige Zahl 0,6 Mio.). Ankündigung des Jahresfinanzberichts 2024 Der Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2024 wird nach Prüfung durch den Aufsichtsrat am Freitag, dem 1. August 2025 auf der Webseite der Gesellschaft (https://fox-em.com/de/finanzberichte/) veröffentlicht. Wegen einer Sonderabschreibung in Höhe von 67 Mio. Euro auf den Beteiligungswert der Fox Automotive Switzerland AG wird mit einem Verlust von ca. 68 Mio. Euro gerechnet. Der Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2024 wird einen Nachtragsbericht enthalten, in dem auch die wesentlichen Ereignisse bis zum 28.Juli 2025 berichtet werden. Technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung Die in der Ad-hoc Meldung vom 30. Juni 2025 mitgeteilte Kapitalreduzierung auf 732.893,00 Euro wird wie folgt umgesetzt: Die Umschreibung der Bestände in fox e-mobility AG Aktien (ISIN DE 000A3EX222) in fox e-mobility AG Aktienteilrechte (ISIN DE 000A40ZV63) erfolgt automatisch im Verhältnis 100:1 mit Valuta 4. August 2025. Zwischen dem 4. August 2025 und 25. August 2025 findet der Tausch der Teilrechte in neue konvertierte Namensaktien (ISIN DE000A40ZV71) statt. Für Aktionäre, deren Zahl an Aktien nicht durch 100 teilbar ist, ist eine so genannte „Teilrechteregulierung" vorgesehen. Die Anteilseigner können individuell entscheiden, ob sie bei der Teilrechteregulierung Teilrechte hinzukaufen oder abgeben. Hierfür erhalten die Aktionäre voraussichtlich von ihrer Depotbank ein entsprechend vorbereitetes Weisungsschreiben. Ein Teilrechtehandel ist nicht vorgesehen. Die Vergütung der verbliebenen Teilrechte erfolgt nach Verwertung (Zwangsregulierung) durch die Quirin Privatbank AG, Berlin, über die Clearstream Banking AG. Die Zwangsregulierung der Teilrechte erfolgt durch Clearstream Banking AG am 25. August 2025. Sofern Aktionäre ihrer Depotbank keinen entsprechenden Auftrag zur Auf- oder Abrundung erteilen, werden die jeweiligen Aktienspitzen automatisch veräußert und Erlöse den jeweiligen Aktionären gutgeschrieben. Aktionäre werden gebeten sich mit ihrer Depotbank in Verbindung zu setzen. Der aktuell noch ausgesetzte Börsenhandel wird unverzüglich nach der Umschreibung der Bestände wieder aufgenommen; das genaue Datum steht noch nicht fest. Die Veröffentlichung der Einzelheiten erfolgt im Detail am 30. Juli 2025 im Bundesanzeiger unter der Rubrik "Gesellschaftsbekanntmachungen".



