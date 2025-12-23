DAX24.824 +0,1%Est505.976 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.192 -1,7%Euro1,1844 -0,1%Öl68,43 -0,2%Gold4.918 -1,5%
EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025

17.02.26 11:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Frauenthal Holding AG
21,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges
Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025

17.02.2026 / 11:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird der Umsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche voraussichtlich rund 790 MEUR (Vorjahr 1-12/2024: 807 MEUR) und das voraussichtliche EBIT 2025 der fortzuführenden Geschäftsbereiche in der Bandbreite von 12 MEUR bis 14 MEUR (Vorjahr 1-12/2024: 6,5 MEUR) liegen.

Der Umsatz des aufgegebenen Geschäftsbereichs* für den Zeitraum 1-11/2025 wird rund 190 MEUR (Vorjahr 1-12/2024: 207 MEUR). Das operative EBIT des aufgegebenen Geschäftsbereichs wird bei rund 5 MEUR liegen und der Verlust aus der Veräußerung der Automotive Division beträgt rund 42 MEUR.

Das Konzern-Jahresergebnis 2025 der fortzuführenden und des aufgegebenen Geschäftsbereichs wird in der Bandbreite von -35 MEUR bis -40 MEUR liegen. Davon beläuft sich das Jahresergebnis des aufgegebenen Geschäftsbereichs in einer Bandbreite von -41 MEUR bis -43 MEUR.

Die Entwicklung im fortzuführenden Geschäftsbereich Division Frauenthal Handel resultiert aus einer weiterhin nachhaltig angespannten Marktsituation. Aufgrund bereits 2024 eingeleiteter Kostenmaßnahmen konnte das Ergebnis trotz rückläufiger Umsätze wieder verbessert werden.

Die angeführten Werte sind noch ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 29. April 2026 veröffentlicht.
Aus heutiger Sicht ist von einer Erholung der Marktsituation in den fortzuführenden Geschäftsbereichen im laufenden Jahr nicht auszugehen.

*Infolge des am 23. Dezember 2025 erfolgten Verkaufs der gesamten Division Frauenthal Automotive durch die Frauenthal Holding AG ist gemäß IFRS 5 diese Division als aufgegebener Geschäftsbereich (Discontinued Operations) zu berichten, weshalb auch das vorläufige Ergebnis nachfolgend für die fortzuführenden Geschäftsbereiche und den aufgegebenen Geschäftsbereich getrennt dargestellt wird.


Ende der Insiderinformation

17.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 505 42 06
Internet: frauenthal.at
ISIN: AT0000762406
WKN: 882002
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2277516

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2277516  17.02.2026 CET/CEST

