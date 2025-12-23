EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025
Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird der Umsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche voraussichtlich rund 790 MEUR (Vorjahr 1-12/2024: 807 MEUR) und das voraussichtliche EBIT 2025 der fortzuführenden Geschäftsbereiche in der Bandbreite von 12 MEUR bis 14 MEUR (Vorjahr 1-12/2024: 6,5 MEUR) liegen.
Der Umsatz des aufgegebenen Geschäftsbereichs* für den Zeitraum 1-11/2025 wird rund 190 MEUR (Vorjahr 1-12/2024: 207 MEUR). Das operative EBIT des aufgegebenen Geschäftsbereichs wird bei rund 5 MEUR liegen und der Verlust aus der Veräußerung der Automotive Division beträgt rund 42 MEUR.
Das Konzern-Jahresergebnis 2025 der fortzuführenden und des aufgegebenen Geschäftsbereichs wird in der Bandbreite von -35 MEUR bis -40 MEUR liegen. Davon beläuft sich das Jahresergebnis des aufgegebenen Geschäftsbereichs in einer Bandbreite von -41 MEUR bis -43 MEUR.
Die Entwicklung im fortzuführenden Geschäftsbereich Division Frauenthal Handel resultiert aus einer weiterhin nachhaltig angespannten Marktsituation. Aufgrund bereits 2024 eingeleiteter Kostenmaßnahmen konnte das Ergebnis trotz rückläufiger Umsätze wieder verbessert werden.
Die angeführten Werte sind noch ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 29. April 2026 veröffentlicht.
Aus heutiger Sicht ist von einer Erholung der Marktsituation in den fortzuführenden Geschäftsbereichen im laufenden Jahr nicht auszugehen.
*Infolge des am 23. Dezember 2025 erfolgten Verkaufs der gesamten Division Frauenthal Automotive durch die Frauenthal Holding AG ist gemäß IFRS 5 diese Division als aufgegebener Geschäftsbereich (Discontinued Operations) zu berichten, weshalb auch das vorläufige Ergebnis nachfolgend für die fortzuführenden Geschäftsbereiche und den aufgegebenen Geschäftsbereich getrennt dargestellt wird.
