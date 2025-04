EQS-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Prognose 2025

EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Prognose/Umsatzentwicklung

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Prognose 2025



14.04.2025 / 16:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Prognose 2025 Steigerung der Profitabilität hat Priorität: EBITDA-Marge soll deutlich auf 7-9 Prozent steigen, Umsatz zwischen 43 Mio. Euro und 45 Mio. Euro erwartet

Vorläufige Zahlen 2024 voraussichtlich im Rahmen der im November 2024 skizzierten Erwartungen

Umsatz- und Ergebnisziele der IBU2025-Strategie sind grundsätzlich weiter erreichbar, verschieben sich jedoch mutmaßlich um zwei bis drei Jahre

Vorläufige Zahlen 2024 voraussichtlich im Rahmen der im November 2024 skizzierten Erwartungen

Umsatz- und Ergebnisziele der IBU2025-Strategie sind grundsätzlich weiter erreichbar, verschieben sich jedoch mutmaßlich um zwei bis drei Jahre

Vielversprechende Entwicklungen im Bereich Batteriematerialien

Weimar, 14. April 2025 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) veröffentlicht mit den vorläufigen Geschäftszahlen 2024 ihre Prognose für das Jahr 2025. Im laufenden Jahr steht – neben der strategischen Marktentwicklung im Bereich Batteriematerialien – eine deutliche Steigerung der Profitabilität im Fokus. Die Umsatzprognose für 2025 beläuft sich auf 43-45 Mio. Euro nach rd. 50,6 Mio. Euro Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr gemäß vorläufigen nicht testierten Zahlen. Für 2025 wird eine EBITDA-Marge von 7,0-9,0 Prozent erwartet, nach voraussichtlich rd. 1,4-2,0 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr. Nach einem EBITDA, welches sich nach aktuellem Stand 2024 voraussichtlich im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Erwartung von 0,7-1,0 Mio. Euro (vgl. Ad hoc vom 19.11.2024) bewegt hat, erwartet IBU-tec im laufenden Jahr demnach auch absolut gesehen eine Vervielfachung des EBITDA. Mit der aktuellen Prognose für 2025 verschiebt IBU-tec seine in der IBU2025-Strategie formulierten Umsatz- und Ergebnisziele um zwei bis drei Jahre. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die aktuelle Wirtschaftsschwäche und die temporär langsamer als allgemein erwartet verlaufende Entwicklung der Elektromobilität. Grundsätzlich hält IBU-tec die in der IBU2025-Strategie formulierten Ziele weiter für erreichbar. Demzufolge sind in zwei bis drei Jahren Umsatzerlöse von jährlich 102-130 Mio. Euro möglich, bei einer EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent. Wachstumstreiber wird dabei unverändert der Bereich Batteriematerialien sein, in dem IBU-tec derzeit vielversprechende Entwicklungen verzeichnet.

ERLÄUTERUNGSTEIL



Die positive Erwartungshaltung von IBU-tec für Batteriematerialien wird untermauert von der Entwicklung des Auftragseingangs in dem Bereich, der 2024 mit rd. 13 Mio. Euro etwa 28 Prozent über dem Vorjahr lag. Im Konzern insgesamt war die Entwicklung im vergangenen Jahr maßgeblich mitgeprägt vom deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf bei der Tochtergesellschaft BNT Chemicals. 2024 erzielte BNT Chemicals aufgrund der schwachen Konjunktur der chemischen Industrie und einer gesunkenen Nachfrage in Europa nach Glascoating-Produkten ein EBITDA von -1,6 Mio. Euro (2023: 0,1 Mio. Euro). Bereits im 4. Quartal 2024 wurde deshalb eine umfassende Restrukturierung eingeleitet. Demnach werden die Personalkosten um rund 25 Prozent sowie die weiteren betrieblichen Aufwendungen um rund 30 Prozent reduziert. Operativ wird bei der BNT Chemicals die Neuausrichtung des Geschäftsmodells vom Produzenten zinnorganischer Produkte zum Serviceanbieter in der Nass-Chemie vorangetrieben. Für das laufende Geschäftsjahr wird die Gesellschaft bereits ab dem laufenden Quartal wieder einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis liefern. Der Umsatz im Gesamtjahr 2025 wird dabei spürbar planmäßig unter dem Vorjahr liegen. Jörg Leinenbach, CEO der IBU-tec advanced materials AG: „Wir haben für 2025 zwei wichtige Ziele: Die deutliche Steigerung der Profitabilität und das Erreichen wirtschaftlich sehr bedeutsamer Meilensteine im Batteriematerialbereich. Dies bilden wir in unserer aktuellen Planung und der zeitlichen Adjustierung der IBU2025-Strategie ab. Ich bin aufgrund der aktuellen Entwicklungen sehr zuversichtlich, dass wir nach der durchlaufenen Schwächephase nunmehr wieder zurück auf der Erfolgsspur sind.“ Der testierte Jahresabschluss 2024 für den IBU-tec Konzern wird in der ersten Mai-Hälfte veröffentlicht.

Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

