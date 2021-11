Schaeffler-Aktie klettert dennoch: Schaeffler senkt Umsatzprognose wegen Autoflaute

So soll das währungsbereinigte Umsatzwachstum in diesem Jahr nunmehr über 7 Prozent liegen statt über 11 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Grund sind die deutlich verschlechterten Jahresaussichten beim weltweiten Bau von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, die sich wegen des Teilemangels eingetrübt haben. Bei der Ergebnisprognose bleiben die Franken nach einem unerwartet guten Abschneiden im dritten Quartal aber - die um Sondereffekte bereinigte Marge für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll nach wie vor zwischen 8 und 9,5 Prozent liegen.

Im dritten Quartal schnitt Schaeffler" target="_blank" rel="noopener">Schaeffler deutlich besser ab als von Analysten erwartet, was vor allem der starken Industriesparte zu verdanken war. Der Umsatz ging um 1,8 Prozent auf 3,33 Milliarden Euro zurück. Währungsbereinigt war das ein Minus von 3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag 15,6 Prozent unter dem Vorjahreswert bei 272 Millionen Euro, fiel damit aber bedeutend besser aus als erwartet. Die entsprechende Marge sank um 1,3 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent. Unter dem Strich fuhr Schaeffler einen Gewinn von 149 Millionen Euro ein, nachdem das Unternehmen vor einem Jahr einen Verlust von 171 Millionen Euro ausgewiesen hatte.

Schaeffler-Aktien springen auf Dreimonatshoch - Lob für Profitabilität

Die Anleger von Schaeffler haben am Dienstag das Lob von Analysten für die Profitabilität aufgegriffen. Der Kurs schnellte nach den Zahlen zum dritten Quartal um 6,8 Prozent hoch auf 7,63 Euro und kehrte so nach fast drei Monaten wieder über die Marke von 7,50 Euro zurück. Es wurde also nicht zur Belastung, dass der Autozulieferer seine Umsatzprognose wegen der Flaute in der Autoindustrie senken musste. Gut an kam, dass der Ergebnisausblick aufrecht behalten wurde.

Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll in diesem Jahr über 7 Prozent liegen statt über 11 Prozent, die bereinigte operative Marge soll aber nach wie vor im Bereich von 8 bis 9,5 Prozent liegen. Der JPMorgan-Experte Jose Asumendi lobte denn auch in einer ersten Reaktion die hohe Profitabilität in einem schwierigen Quartal, weshalb das operative Ergebnis (Ebit) um 24 Prozent über den Erwartungen gelegen habe. Laut Asumendi haben aber auch die Erlöse im vergangenen Quartal um vier Prozent über dem Konsens gelegen.

/men/stk

HERZOGENAURACH / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Group