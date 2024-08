Erholung oder Strohfeuer?

Am Donnerstag setzt sich das Auf und Ab der vergangenen Tage fort: Der deutsche Aktienmarkt tendiert wieder nach unten.

Der deutsche Leitindex DAX begann die Sitzung 0,56 Prozent im Minus bei 17.516,05 Punkten. Dann verschärfte sich seine Abwärtstendenz kurzzeitig. Das wurde jedoch von DAX-Schwergewichten mit guten Bilanzen wieder relativiert, sodass der deutsche Leitindex nun 0,62 Prozent schwächer bei 17.505,71 Zählern notiert.

Nach der deutlichen Erholung zur Wochenmitte haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtiger agiert.

Börsen weltweit in unruhigem Fahrwasser

Am Mittwoch hatte der hiesige Leitindex seine kräftigen Verluste vom Wochenanfang noch aufgeholt. Am New Yorker Aktienmarkt war es aber im Verlauf bereits wieder abwärts gegangen. Die Börsen befinden sich seit dem von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Kurssturz in unruhigem Fahrwasser.

Wann kommt die Bodenbildung im DAX?

"Wir befinden uns in der saisonal schwächsten Zeit für Aktien im ganzen Jahr", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Bis Anfang Oktober sei daher nicht mit einer Bodenbildung im DAX zu rechnen. In den nächsten Wochen blieben die Anleger auf einem unsicheren Terrain unterwegs.

DAX-Bilanzen unter der Lupe

Überraschend starke Ergebnisse kommen von den Schwergewichten aus dem DAX. Zur Allianz heißt es, die Zahlen seien durch die Bank besser als erwartet ausgefallen.

Noch überraschender sieht es bei der Munich Re aus. Bei den Schäden aus Naturkatastrophen habe der Markt "deutlich zu schwarz gemalt, heißt es im Handel.

Die Zahlen der Deutschen Telekom liegen in der Breite leicht über den Erwartungen. Zudem seien T-Mobile US am Mittwoch auf neue Allzeithochs gestiegen, die Marktkapitalisierung der US-Tochter liege nun schon bei etwa 220 Milliarden US-Dollar, wovon die Hälfte der Deutschen Telekom zuzurechnen sei.

Auch die konjunkturempfindliche Siemens ist relativ gut durch die Wirtschaftsschwäche gekommen. Die Zahlen liegen leicht über den Erwartungen.

Rheinmetall verweist auf eine starke Profitabilität im Munitionsgeschäft.

US-Arbeitslosenzahlen im Blick

Mehr als sonst im Fokus stehen am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge aus US-Arbeitslosenunterstützung. Eine Schwäche des Arbeitsmarkts würde Rezessionssorgen und Zinssenkungshoffnungen gleichermaßen erhöhen.

Carry Trades aufgelöst?

Die Auflösung der "Carry Trades" über den japanischen Yen dürfte nun überwiegend gelaufen sein. Mit Blick auf das Volumen geht JPMorgan davon aus, dass drei Viertel abgewickelt wurden. Das Zurückrudern der Bank of Japan bei Zinserhöhungen hat zudem den Druck aus dem Markt genommen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires