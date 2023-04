Kräftiges Aufwärtspotenzial: Auf diese Energie-Aktien setzt Morgan Stanley

• Deutliches Wachstumspotenzial bei erneuerbaren Energien• Bilanzen weisen für 2022 enormes Wachstum auf, Aktien zuletzt unter Druck• Adressierbarer Markt für beide Unternehmen mittel- und langfristig riesig

Im Bereich der erneuerbaren Energien sieht Morgan Stanley-Analyst Andrew Percoco laut TipRanks vor allem bei zwei Aktien deutliches Aufwärtspotenzial: Stem und Sunnova Energy International.

Stem-Aktie: KI-gesteuerte Unternehmensplattform mit Potenzial

Der Weltmarktführer für KI-basierte Lösungen und Dienstleistungen für saubere Energie, Stem, bietet neben einer Produktlinie KI-gestützter Batteriesysteme auch die KI-gesteuerte Unternehmensplattform Athena an. Mit Athena erhalten Unternehmen die Möglichkeit, die Verbindungen von Stromerzeugung vor Ort sowie dem Stromnetz und der gespeicherten Energie zu optimieren. Unternehmen können so bis zu 30 Prozent an Energiekosten sparen. Derzeit ist Stem mit Athena in 75 Ländern weltweit vertreten und setzt sie an mehr als 200.000 Solarstandorten ein. Bis 2050 schätzt Stem seinen adressierbaren Markt auf bis zu 1,2 Billionen US-Dollar.

Im Jahr 2022 konnte Stem seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 186 Prozent steigern. Das Unternehmen stellte mit einem Gesamtumsatz von 363 Millionen US-Dollar zwar einen neuen Umsatzrekord auf, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Stem-Aktie um rund 47 Prozent eingebrochen. Derzeit steht die Aktie bei 4,69 US-Dollar (Schlusskurs 14.04.2023).

Von den Höchstständen im Februar und Juni 2021 ist die Aktie aktuell weit entfernt, Analysten sehen in dem Papier jedoch ein enormes Kurspotenzial: Unter den neun auf TipRanks erfassten Bewertungen lauten sieben auf "Kaufen", eine auf "Halten" und eine auf "Verkaufen". Das mittlere Kursziel liegt bei 12,06 US-Dollar, also rund 130 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Das von Andrew Percoco angegebenen Kursziel liegt bei 12 US-Dollar. In seiner Begründung schreibt der Morgan Stanley-Analyst: "Wir sehen die softwareorientierte Strategie von Stem weiterhin als einen guten Weg, um auf dem Energiespeichermarkt mitzuspielen, und als langfristigen Wachstumstreiber, der bei dem derzeitigen Abschlag von 20 Prozent auf die Energiespeicherkonkurrenz stark unterschätzt wird." Weiter begründet Percoco die Übergewichtung des Papiers mit Verbesserungen in der Batterielieferkette und attraktiven Cross-Sell-Möglichkeiten zwischen dem Solarüberwachungsgeschäft und dem "alten Speichergeschäft".

Durch den jüngsten Banken-Kollaps einiger Regionalbanken in den USA sieht sich das Unternehmen nicht gefährdet. In einer Mitte März veröffentlichten Mitteilung gab Stem an, lediglich mit weniger als fünf Prozent der Barmittel und kurzfristigen Anlagen bei der Silicon Valley Bank engagiert gewesen zu sein. Die Schließung des Bankhauses habe daher keinen Einfluss auf die Unternehmenstätigkeit oder die Liquidität.

Sunnova-Aktie: Eindeutige Kaufempfehlung trotz kurzfristiger Risiken

Neben Stem empfiehlt Andrew Percoco auch die Sunnova-Aktie zum Kauf. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleitungen rund um das Thema Solarenergie an. Im Angebotsportfolio befinden sich neben der Installation von Dachpanelen, Hausstromanlagen und Stromspeichern auch ein umfassender Wartungs- und Reparaturservice sowie Versicherungen und Finanzierungshilfen.

Percoco begründet seine Wahl mit den starken langfristigen Wachstumsaussichten in einem deutlich unterversorgten Markt, in dem sich Sunnova engagiere. Nur vier Prozent der US-Haushalte seien bislang abgedeckt. Es bestünden zwar kurzfristige Risiken, wie etwa ein deutlicher Nachfragerückgang durch politische Veränderungen in Kalifornien oder das potenziell volatile Finanzierungsumfeld, die sich (kurzfristig) negativ auf den Aktienkurs auswirken könnten. "Dennoch sehen wir hier eine attraktive Kaufgelegenheit für diejenigen, die bereit sind, kurzfristige Volatilität in Kauf zu nehmen, da die Aktie unter dem Wert ihrer bestehenden Vermögenswerte gehandelt wird", schreibt der Morgan-Stanley-Analyst laut TipRanks in seiner Beurteilung.

Auch auf TipRanks zeichnen die 13 abgegebenen Bewertungen der Wall Street-Analysten ein eindeutiges Bild: Elf Analysten empfehlen eine Übergewichtung, zwei die Aktie zu halten. Das mittlere Kursziel des Sunnova-Anteilsscheins liegt mit 33 US-Dollar derzeit rund 108 Prozent über dem Stand der Aktie bei 15,85 US-Dollar (Schlusskurs 14.04.2023). Die Aktie hat zwar seit Jahresbeginn 12 Prozent eingebüßt, die Bewertungen der Analysten zeichnen jedoch ein optimistisches Bild des Unternehmens, das abseits kurzfristiger Volatilitäten enormes Wachstumspotenzial biete. Im letzten Quartal 2022 konnte Sunnova sowohl mit einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent als auch mit einem enormen Kundenzuwachs (rund 33.00 Neukunden im vierten Quartal) die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Verlust pro Aktie konnte auf 18 Cent pro Aktie gesenkt werden, verglichen mit 44 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal.

Plug Power-Aktie: Kursziel gekappt

Die positiven Analystenbewertungen verweisen auf lukrative Investitionsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, da das Thema sowohl gesellschaftlich als auch politisch an Bedeutung gewinnt. Mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen ergeben sich enorme Wachstumsmöglichkeiten für grüne Energieunternehmen.

Anfang April hatte Andrew Percoco daher auch zahlreiche Unternehmensanteile aus der Branche hochgestuft, zwei Papiere hat der Morgan Stanley-Analyst jedoch mit einer Abstufung versehen: First Solar und Plug Power.

Da das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power noch nicht profitabel arbeite und das Wachstum bei Umsätzen und Gewinnmarge hinter den Erwartungen zurückbliebe, kappte der Analyst das Kursziel des bisherigen "Wall Street-Lieblings" Plug Power laut wallstreet:online sogar um 57 Prozent.

Redaktion finanzen.net

