Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Twitter rutscht trotz Nutzerwachstum in die roten Zahlen -- Daimler im zweiten Quartal mit Milliardenverlust -- Tesla schlägt alle Erwartungen -- Microsoft, Covestro, Munich Re im Fokus

Corona-Krise brockt American Airlines Milliardenverlust ein. Corona-Krise trifft Dow nicht so stark wie befürchtet. Beiersdorf eröffnet Forschungszentrum in Schanghai. Intershop bleibt in den schwarzen Zahlen. Markenvertriebsvorstand Stackmann muss bei VW wohl ebenfalls weichen. Unilever profitiert in erster Jahreshälfte von Hamsterkäufen. Salzgitter schreibt rote Zahlen und konkretisiert Prognose.