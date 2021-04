Erste Schätzungen: Bank of New York Mellon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of New York Mellon gibt voraussichtlich am 16.04.2021 die Zahlen für das am 31.03.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,870 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of New York Mellon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of New York Mellon nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 3,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD aus. Im Vorjahr waren 3,83 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 15,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net