Erste Schätzungen: Broadridge Financial Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadridge Financial Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadridge Financial Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,19 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,66 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,43 USD im Vergleich zu 5,66 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,67 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net