Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) lädt voraussichtlich am 01.12.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,75 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) nach den Prognosen von 9 Analysten 5,61 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,06 Milliarden CAD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,41 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,24 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,16 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 20,02 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net