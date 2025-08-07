DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.176 -0,4%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,35 -0,1%Gold3.399 ±0,0%
Erste Schätzungen: China Molybdenum gewährt Anlegern Blick in die Bücher

08.08.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
China Molybdenum Co Ltd (A)
9,48 CNY -0,03 CNY -0,32%
Charts|News|Analysen

China Molybdenum veröffentlicht voraussichtlich am 23.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,197 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Molybdenum in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 63,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 55,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,710 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,630 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 207,63 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 208,89 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

