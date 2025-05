Erste Schätzungen: GOL Linhas Aereas Inteligentes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel

GOL Linhas Aereas Inteligentes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.05.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,233 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,52 Prozent auf 928,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 952,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,212 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,350 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

