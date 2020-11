Erste Schätzungen: Greek Organisation of Football Prognostics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Greek Organisation of Football Prognostics veröffentlicht voraussichtlich am 25.11.2020 00:00:00 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,141 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Greek Organisation of Football Prognostics nach der Prognose von 1 Analyst 390,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 393,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,311 EUR, gegenüber 0,636 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,32 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden EUR generiert wurden.

