Erste Schätzungen: Guangdong Marubi Biotechnology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

08.08.25 06:21 Uhr

Guangdong Marubi Biotechnology A wird sich voraussichtlich am 23.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,283 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 76,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 39,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 954,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 685,8 Millionen CNY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,12 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,88 Milliarden CNY, gegenüber 2,94 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

