Erste Schätzungen: Iriso Electronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Iriso Electronics lässt sich voraussichtlich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Iriso Electronics die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -70,190 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 55,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,16 Prozent auf 13,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 109,58 JPY im Vergleich zu 237,75 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 55,51 Milliarden JPY, gegenüber 55,27 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

