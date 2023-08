Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie, gegenüber 1,81 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 30,04 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 33,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Jiangsu Changjiang Electronics Technology wird voraussichtlich am 26.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

