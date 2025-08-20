DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,6%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.780 -0,3%Euro1,1648 ±-0,0%Öl67,12 +0,1%Gold3.340 -0,2%
Erste Schätzungen: Kanamoto gewährt Anlegern Blick in die Bücher

21.08.25 06:21 Uhr
Kanamoto wird voraussichtlich am 05.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 55,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 51,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 52,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 51,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 302,80 JPY im Vergleich zu 253,72 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 214,33 Milliarden JPY, gegenüber 207,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

