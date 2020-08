Erste Schätzungen: Scandinavian Tobacco Group AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scandinavian Tobacco Group AS präsentiert voraussichtlich am 28.08.2020 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 DKK. Im Vorjahresquartal waren 2,13 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,01 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 10,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Scandinavian Tobacco Group AS einen Umsatz von 1,82 Milliarden DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,72 DKK, gegenüber 9,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,85 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,87 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net