Erste Schätzungen: The RMR Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The RMR Group A wird sich voraussichtlich am 20.11.2020 00:00:00 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2020 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,399 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll The RMR Group A mit einem Umsatz von insgesamt 137,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,64 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 4,59 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 576,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 713,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net