Erste Schätzungen: Transcontinental B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transcontinental B präsentiert in der voraussichtlich am 08.09.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2021 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,564 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Transcontinental B einen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Transcontinental B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 615,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transcontinental B 587,4 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,39 CAD im Vergleich zu 2,61 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,54 Milliarden CAD, gegenüber 2,57 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net