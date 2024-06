Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Wallenstam Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 08.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,405 SEK je Aktie gegenüber -0,330 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Wallenstam Registered B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 727,3 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wallenstam Registered B 745,0 Millionen SEK umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 SEK, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,79 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,34 Milliarden SEK generiert wurden.

