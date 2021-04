Erste Schätzungen: Will Semiconductor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Will Semiconductor wird voraussichtlich am 16.04.2021 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,903 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 24,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,25 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,96 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 19,88 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,63 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

