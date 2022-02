Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zealand Pharma A-S äußert sich voraussichtlich am 10.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zealand Pharma A-S für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,350 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,550 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 28,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 81,3 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63,4 Millionen DKK umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -27,316 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -22,070 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 291,8 Millionen DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 353,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

