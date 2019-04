Zalando-Aktie nach überraschend schwarzen Zahlen stark

Aktien in diesem Artikel Zalando 41,10 EUR

Wie Zalando am späten Montag mitteilte, liege dies über den Markterwartungen, deren Median Zalando mit minus 10 Millionen Euro beziffert. Das Wachstum bei Umsatz und Bruttowarenvolumen liege im Rahmen der Markterwartungen. Dort liege der Median bei 15,2 bzw 23 Prozent. Die Ergebnisse entsprächen dem Jahresausblick des Unternehmens, teilte Zalando weiter mit.

Die Zahlen seien vorläufig und ungeprüft. Das Unternehmen veröffentlicht die Geschäftszahlen für das erste Quartal am 2. Mai 2019.

Die Zalando-Papiere stiegen am Dienstag im Xetra-Handel zwischenzeitlich um rund 11 Prozent auf 42,09 Euro. Nachmittags steht weiterhin ein Plus von 9,53 Prozent an der Kurstafel.

BERLIN (Dow Jones)

