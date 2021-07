Fraport fertigt wieder deutlich mehr Passagiere ab

Der Flughafen Frankfurt zählte rund 1,78 Millionen Passagiere, wie Fraport mitteilte. Das entspricht einem Zuwachs von fast 200 Prozent gegenüber Juni 2020.

Der Vorjahresmonat weist jedoch einen niedrigen Vergleichswert auf, da der Flugverkehr im vergangenen Jahr infolge der steigenden Infektionszahlen stark eingebrochen war. Im Vergleich mit Juni 2019 verzeichnete der Flughafen Frankfurt einen Rückgang um 73,0 Prozent.

Kumuliert über das erste Halbjahr 2021 lag das Fluggastaufkommen bei rund 6,5 Millionen Passagieren. Das entspricht einem Minus von 46,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 und von 80,7 Prozent gegenüber 2019.

Das Cargo-Volumen stieg hingegen trotz weiterhin fehlender Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen erneut um 30,6 Prozent auf 190.131 Tonnen und erreichte damit den zweithöchsten Wert in einem Juni. Das entspricht einem Plus von 9,0 Prozent gegenüber Juni 2019. Die Zahl der Flugbewegungen legte gegenüber 2020 um gut 114 Prozent auf 20.010 Starts und Landungen zu. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 78,9 Prozent auf rund 1,36 Millionen Tonnen.

Auch die internationalen Konzern-Flughäfen verzeichneten im Berichtsmonat deutliche Zuwächse von teils mehreren hundert Prozent, allerdings verglichen mit den stark eingebrochenen Passagierzahlen im Juni 2020. Gegenüber Juni 2019 lagen die Fluggastzahlen im internationalen Portfolio weiterhin deutlich zurück.

