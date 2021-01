Ethereum beginnt Aufholjagd an den Kryptomärkten - Was steckt hinter dem rasanten Kursanstieg?

Schon Anfang Dezember machte der Großinvestor Paul Tudor Jones II auf Ethereums Rolle in der Ökonomie der Kryptowährungen aufmerksam, als er Ethereum als "Industriemetall der Kryptomärkte" bezeichnete. Die Analogie macht durchaus Sinn, da Ethereum ähnlich wie ein Industriemetall durch die Miner (und im Fall von Ethereum 2.0 die Staker) gefördert und dann als Gebühr für Services auf dem Netzwerk verwendet wird. Die Ähnlichkeiten zum Industriemetallmarkt werden noch größer werden, wenn der Upgrade-Vorschlag EIP 1559 umgesetzt wird: Dann würden ein Teil der Gebühren, die Miner für das Validieren von Transaktionen erhalten, zerstört und der Gesamtzirkulation an Token entzogen (wie Metalle bei der industriellen Produktion verbraucht werden). ETH-Tokens könnten knapper in Zeiten werden, in denen die Netzwerk-Aktivität sehr hoch ist.

Auch Raoul Pal, CEO von Real Vision und einer der maßgeblichen Stichwortgeber der Bitcoin Rallye, hat seine These erweitert, um Ethereum und andere Altcoins (so werden gemeinhin alle anderen Kryptowährungen neben Bitcoin bezeichnet) aufzunehmen. Pal nimmt an, dass der Preiszuwachs von BTC viel mit dem Wert, beziehungsweise der Aktivität des Bitcoin Netzwerks zu tun habe und stellt für Ethereum einen vergleichbaren Zuwachs des Netzwerkwerts fest. Hierzu verfolgte er die Preisentwicklung der beiden Kryptowährungen im Vergleich zur Anzahl der aktiven Adressen auf der jeweiligen Blockchain:

Ethereum als Plattform für "Decentralized Finance" (DeFi)

Decentralized Finance, also das Abbilden traditioneller Finanzprodukte auf dezentralen Blockchains und Protokollen, war der neben Bitcoin der Wachstumssektor des Jahres 2020. Projekte, die es erlauben, and Fiatwährungen gekoppelte Stablecoins oder andere Kryptowährungen zu verleihen und zu leihen, Derivathandel, Versicherungen gegen die mit der Interaktion mit Smart Contracts verbundenen Risiken, automatisierte Anlagestrategien und nicht zuletzt dezentrale Handelsplätze wurden in atemberaubendem Tempo entwickelt, an den Markt gebracht und verbessert. Über 22 Milliarden US-Dollar befindet sich mittlerweile in DeFi-Protokollen auf der Ethereum Blockchain. Im Januar 2020 waren es noch 800 Millionen. Bisher finden diese Innovationen fast ausschließlich auf Ethereum statt. Die Bitcoin Blockchain kann Produkte dieser Art bisher nicht unterstützen, doch BTC findet seinen weg als sogenannte "wrapped tokens" auf die Ethereum Blockchain und kann dort als Kollateral im dezentralen Finanzsystem verwendet werden. Insgesamt befinden sich im Moment über 137.000 BTC in dieser Form auf dem Ethereum Netzwerk. Das entspricht zum derzeitigen Preis einem Kapital von ca. 5.5 Millarden US-Dollar. Bedenkt man neben diesen Entwicklungen die andauernden Arbeiten am Ethereum 2.0 Upgrade und die Menge der damit Verbundenen zum Staking verwendeten ETH Token, könnte sich in 2021 ein perfekter Sturm für Ethereum zusammenbrauen.

Bildquellen: Steve Heap / Shutterstock.com, BSDEX, Raoul Pal / Global Macro Investor, defipulse.com