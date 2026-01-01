DAX24.599 -0,4%Est505.886 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.096 +0,6%Bitcoin76.849 +2,0%Euro1,1726 ±0,0%Öl64,93 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens
DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

EU-Abgeordnete fordern Rechtsgutachten zu Mercosur-Abkommen

21.01.26 14:39 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Abgeordneten der Europäischen Union haben dafür gestimmt, die Rechtmäßigkeit des wegweisenden Handelsabkommens der EU mit den Mercosur-Staaten prüfen zu lassen. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments stimmten mit knapper Mehrheit dafür, das Abkommen mit den Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay dem Gerichtshof der EU zur gerichtlichen Prüfung vorzulegen. Der Antrag wurde mit 334 Jastimmen gegen 324 Neinstimmen bei elf Enthaltungen angenommen.

Wer­bung

Dieser Schritt verzögert die Möglichkeit der EU-Abgeordneten, über das Abkommen selbst abzustimmen. Ein Rechtsgutachten der Richter in Luxemburg kann etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Die Abstimmung bedeutet einen Rückschlag für die Kommission, die den Mercosur-Pakt seit rund 25 Jahren mit Unterbrechungen ausgehandelt hat. Die Kommission hatte das Abkommen zudem genutzt, um die EU angesichts der Zölle von US-Präsident Donald Trump als verlässlichen Handelspartner zu präsentieren.

Die Europäische Kommission, die die globale Handelspolitik überwacht - hat jedoch die Option, das Abkommen vorläufig anzuwenden, während die rechtlichen Verfahren laufen. Ein Kommissionssprecher erklärte, die EU-Exekutive werde weiterhin den Dialog mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments suchen.

Wer­bung

"Die Kommission bedauert die Entscheidung zutiefst", sagte Sprecher Olof Gill. "Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Erzeuger und Exporteure der EU dringend Zugang zu neuen Märkten benötigen und an dem die EU ihre Diversifizierungsagenda umsetzen und beweisen muss, dass sie ein berechenbarer und zuverlässiger Partner bleibt", sagte er.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 08:39 ET (13:39 GMT)