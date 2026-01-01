DAX24.414 -1,2%Est505.839 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,08 +1,7%Gold4.866 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern
Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

EU-Kommission plant 1,9 Milliarden für Entwicklungshilfe ein

21.01.26 14:04 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission stellt 2026 fast zwei Milliarden Euro für die Entwicklungshilfe zur Verfügung. Die zuständige EU-Kommissarin Hadja Lahbib wirbt zudem beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos um Finanzmittel des Privatsektors. "Das humanitäre System ist einer beispiellosen Belastung ausgesetzt, und die öffentliche Finanzierung allein wird dem Ausmaß der Krise nicht gerecht", teilte Lahbib mit.

Wer­bung

Der größte Posten der 1,9 Milliarden Euro ist für West- und Zentralafrika vorgesehen (557 Millionen Euro), 448 Millionen Euro für den Nahen Osten, insbesondere Gaza. Für den humanitären Bedarf in der Ukraine sind 145 Millionen Euro bestimmt. Mehr als 415 Millionen Euro sind zudem für plötzlich auftretende Notfälle in aller Welt gedacht. Im vergangenen Jahr war der Gesamtbetrag in etwa gleich hoch (rund 1,9 Milliarden Euro).

Der Brüsseler Behörde zufolge sind weltweit 239 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Die USA haben 2025 unter Präsident Donald Trump ihre Auslandshilfen durch die Entwicklungshilfe-Agentur USAID eingestellt und Zahlungen an internationale Hilfsprogramm stark gekürzt. Die Organisation war eine der größten ihrer Art weltweit und organisierte zahlreiche Hilfsmaßnahmen auf der ganzen Welt./wea/DP/mis