DAX24.073 -0,4%Est505.703 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,1%Nas23.442 -0,6%Bitcoin79.028 -0,9%Euro1,1645 +0,1%Öl61,52 -1,0%Gold4.194 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Dow etwas fester -- DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

EU-Kommission will Stromnetze ausbauen und besser verknüpfen

10.12.25 16:25 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Stromnetze in Europa sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig stärker gemeinsam geplant werden, um die Elektrifizierung voranzutreiben. Die Brüsseler Behörde schlägt zudem vor, Genehmigungen schneller zu erteilen und die Kosten von grenzüberschreitenden Projekten fairer zu verteilen. So könnten bestehende Stromnetze besser genutzt und neue Leitungen schneller gebaut werden, teilte die Kommission mit.

Wer­bung

Den Investitionsbedarf für die Stromnetze schätzt die EU-Kommission auf 730 Milliarden Euro bis 2040. Weitere 240 Milliarden Euro seien für Wasserstoffleitungen notwendig.

Energiesystem soll widerstandsfähiger werden

EU-Energiekommissar Dan Jørgensen sagte, ein wirklich vernetztes und gut integriertes Energiesystem sei die Grundlage für ein starkes und unabhängiges Europa. "Dafür brauchen wir ein modernes Netz aus Kabeln, Leitungen und Stromnetzen, das vollständig miteinander verbunden ist und es ermöglicht, dass saubere, bezahlbare und in Europa erzeugte Energie sicher und frei in alle Teile der EU fließen kann."

Mit ihren Vorschlägen will die EU-Kommission das Energiesystem auch widerstandsfähiger machen. So soll es besser gegen physische sowie Cyber-Angriffe abgesichert werden. Zudem ist eine Förderung von smarten Netzen und Sicherheits-Upgrades vorgesehen. Mehr Transparenz über Eigentumsverhältnisse soll Abhängigkeiten von unsicheren Partnern vermeiden.

Wer­bung

Die Vorschläge müssen nun von den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament diskutiert und gebilligt werden.

Der Hauptgeschäftsführer vom Verband kommunaler Unternehmen, Ingbert Liebing, sagte: "Der Ausbau der Netzkapazität bleibt der wichtigste Hebel, um neue Anschlüsse an das Netz zu ermöglichen. Schnellere Genehmigungen für Netzausbau sind daher richtig und wichtig." Doch unrealistisch kurze Fristen seien nicht hilfreich. Weiterhin kritisierte er, das Paket mit Angaben zu Finanzierung und Regulierung bleibe vage./rdz/DP/jha