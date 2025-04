EU-Mitglieder beschließen Gegenzölle auf US-Produkte - Whisky ausgenommen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Mitglieder der Europäischen Union haben eine erste Liste von US-Waren gebilligt, auf die Zölle erhoben werden sollen, sodass diese bereits in der nächsten Woche erhoben werden können. Die 27 EU-Mitglieder stimmten am Mittwoch für die Annahme einer neuen, überarbeiteten Version der ursprünglichen Liste, die nach Rückmeldungen der Mitgliedstaaten geändert wurde. Eine ganze Reihe von Waren, von Sojabohnen bis zu Orangensaft, stehen in der Schusslinie der EU. Amerikanischer Whisky wurde von der Liste gestrichen, um die Getränkehersteller in der EU zu schützen.

Mit dem Votum nimmt die Europäischen Kommission, die als Exekutivorgan der EU im Namen der Mitgliedstaaten die Handelspolitik überwacht, eine entscheidende Hürde, um auf die von US-Präsident Trump verhängten Zölle zu reagieren, die er in anderen Ländern als unfaire Maßnahmen ansieht. Nach Angaben der Kommission können die Zölle ab dem 15. April erhoben werden.

"Diese Gegenmaßnahmen können jederzeit ausgesetzt werden, wenn die USA einem fairen und ausgewogenen Verhandlungsergebnis zustimmen", teilte die Kommission am Mittwoch mit.

