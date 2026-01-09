DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.992 +0,3%Euro1,1636 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
EU-Parlamentspräsidentin ermuntert Demonstranten im Iran

11.01.26 19:53 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ermuntert die Demonstranten im Iran, ihre Proteste fortzusetzen. "An die mutigen Mädchen, Studenten, Männer und Frauen auf den Straßen: Das ist eure Zeit", schrieb sie in sozialen Netzwerken. Mit Blick auf die Internetsperren fügte sie hinzu: "Wisst, dass jedes Regime, das die Kommunikation blockiert, ein Regime ist, das vor seinem eigenen Volk Angst hat."

An die Führung in Teheran appellierte Metsola, einen Kurswechsel einzuleiten. "Das Verlangen nach Freiheit ist uns allen als Menschen eigen.

Irans neue Generation fordert Würde und Freiheit. Im Jahr 2026 ist das nicht zu viel verlangt", schrieb sie. "Das Töten muss aufhören. Die Unschuldigen und Verfolgten müssen freigelassen werden. Die Repression muss enden."

Von den Regierungen der EU-Staaten forderte sie mehr Druck, ohne allerdings zu sagen, wie dieser ausgeübt werden könnte. "Europa muss seine Pflicht erkennen und handeln", mahnte sie./aha/DP/zb