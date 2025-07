EU plant Verbrenner-Verbot für Flotten und Mietautos - Zeitung

DOW JONES--Die EU-Kommission bereitet einem Zeitungsbericht zufolge einen drastischen Eingriff in den Automarkt vor: Ab dem Jahr 2030 sollen Mietwagenanbieter wie Sixt oder Europcar und große Firmen nur noch Elektroautos kaufen dürfen, berichtet Bild am Sonntag unter Berufung auf EU-Kreise. "Davon wären 60 Prozent des Neuwagengeschäfts betroffen", so ein Politiker in Brüssel laut Zeitung. Der Rest des Absatzes entfalle auf Privatkunden.

Bereits im Spätsommer wolle die EU-Kommission die Neuregelung vorstellen und dann auf den parlamentarischen Weg bringen. EU-Rat und EU-Parlament müssten dann zustimmen.

Die EU bestätigte laut Bild, dass an einer Neuregelung gearbeitet werde. Zu Details äußerte sich eine Sprecherin nicht. Für weitere Details war bei der Kommission zunächst niemand zu erreichen. Beim Bundesverkehrsministerium war kurzfristig kein Kommentar erhältlich.

