Euphorie verpufft

Bei der Aktie von Delivery Hero gerät das April-Hoch am Mittwoch noch stärker außer Reichweite.

Der Delivery Hero-Kurs sackte via XETRA zuletzt um 4,1 Prozent auf 28,32 Euro ab. Weitere Teile des Kurssprungs von Mitte Mai wurden so egalisiert. Die Euphorie, die kürzlich der Verkauf von Aktivitäten in Taiwan und der Einstieg von Uber ausgelöst hatte, verfliegt damit zusehends.

Am Mittwoch gab zudem Morgan Stanley das bisher optimistische Votum auf. Laut Analyst Luke Holbrook haben sich die wichtigsten kurzfristigen Kurstreiber nun ausgespielt. Sie wirkten auf ihn eingepreist, argumentierte er für die Abstufung auf "Equal-weight".

Der Experte erwähnte zwar in einer Sektorstudie, in der auch der in Saudi-Arabien beheimatete Branchenkollege Jahez abgestuft wurde, dass es sektorweit einige Anzeichen von Fortschritten bei der Generierung von Barmitteln gebe. Die Geschäftsmodelle seien auch nicht grundsätzlich so angeschlagen, wie manche glaubten. Doch er bezeichnete es als weiterhin ungewiss, auf welchem Niveau sich die langfristigen Margen und freien Mittelzuflüsse einpendeln werden. Er betonte, er würde vermehrte Konsolidierungsbewegungen im Sektor begrüßen.

