EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.10 Uhr nur noch 9 Ticks niedriger bei 129,24 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31, das -tief bei 129,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.170 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

"Der richtungsweisende Bund-Future notiert nun klar oberhalb der 21-Tagelinie und mit dem Anstieg über die 129er-Marke wurden weitere Hürden überwunden", so die Helaba. Damit sei er einer der Gewinner der mit dem Zollstreit erhöhten Risikoaversion. Der Ausblick bleibe konstruktiv. Die nächsten Widerstände sieht das Haus im Bereich 129,44/66, eine Unterstützung bei 128,57/59.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)