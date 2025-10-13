DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,97 +4,2%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.929 -0,4%Euro1,1626 +0,1%Öl63,66 +2,5%Gold4.069 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX vor Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- Samsung
Top News
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

13.10.25 08:14 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.10 Uhr nur noch 9 Ticks niedriger bei 129,24 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31, das -tief bei 129,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.170 Kontrakte.

Wer­bung

"Der richtungsweisende Bund-Future notiert nun klar oberhalb der 21-Tagelinie und mit dem Anstieg über die 129er-Marke wurden weitere Hürden überwunden", so die Helaba. Damit sei er einer der Gewinner der mit dem Zollstreit erhöhten Risikoaversion. Der Ausblick bleibe konstruktiv. Die nächsten Widerstände sieht das Haus im Bereich 129,44/66, eine Unterstützung bei 128,57/59.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)